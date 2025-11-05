„A magyar adórendszer megérett a reformra, a társadalmi egyenlőtlenségeket súlyosbító egykulcsos szja sem tartható”

Hasonlóan az offshore minősítés határán mozgó 9 százalékos társasági adó, amely mára kontraproduktívvá vált. Indokolt lenne az áfa felső kulcsának csökkentése, igény és szükség lenne az adóreformra, de ezt nem ez az Orbán-kormány fogja végrehajtani – mondta a Népszavának Pitti Zoltán közgazdász. Interjú.