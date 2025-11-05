Hasonlóan az offshore minősítés határán mozgó 9 százalékos társasági adó, amely mára kontraproduktívvá vált. Indokolt lenne az áfa felső kulcsának csökkentése, igény és szükség lenne az adóreformra, de ezt nem ez az Orbán-kormány fogja végrehajtani – mondta a Népszavának Pitti Zoltán közgazdász. Interjú.
Jó lenne-e, ha egy számjegyű lenne a személyijövedelem-adó kulcsa, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fölvetette?
Ismét a módosabbaknak kedvezne, a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést viszont nem támogatná a személyi jövedelemadó kulcsának 9 százalékosra csökkentése. A miniszterelnök és a gazdasági miniszter által Japán látogatásukon bevetett ötlet választási témának viszont használható.