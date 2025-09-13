Éhezők Viadala

Először rendeztek hajléktalanok számára főzőversenyt Budapesten, a Vasas Sportpályán, ahol a nyertes egy hálózsákkal lehetett gazdagabb. Az ország számos pontjáról összesen tizennégy, 3-5 fős csapat állt össze, hogy elkészítse a saját ízlése szerinti pörköltjét, gulyását. A versenyt meghirdették a budapesti hajléktalan-ellátó intézményekben is, a megfőzött ételt pedig délután szétosztották a megjelent több száz hajléktalan között.