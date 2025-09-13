Már az éhezők viadaláról beszélnek, újabb tüntetésre készülnek a futárok Magyarországon

tüntetés;megélhetés;Éhezők Viadala;ételfutár;Wolt;Foodora;

2025-09-13 13:45:00 CEST

A futárok szerint ők egyre kevesebbet keresnek, miközben mind többen osztoznak ugyanazon a bevételen. Újra tiltakozást szerveznek.

Az augusztus végi tiltakozás után szeptemberben 18-án újabb megmozdulást szervez a Futárok Ligája (FL) a véleményük szerint a futármunka egyre rosszabbá váló – döntően anyagi – körülményei miatt – mondta a Népszavának Tóth Gergely „Greg”, a szervezet képviselője.

Ennek hátterében az áll, hogy a tömörülés augusztusi demonstrációja után, amelynek céljait és az azon megfogalmazott kéréseiket elsősorban a Foodorának címezték, a vállalat kiadott egy négypontos választ. Ez a futárok azonosíthatóságát, vagyis az azonosítók átruházhatóságát, a díjszabást, a több cégnél történő párhuzamos futárkodást, illetve a panaszkezelés kérdését is érintette, valamint adott válaszokat az FL-től érkező felvetésekre. A szervezetet azonban a válaszok egyáltalán nem elégítették ki. Az egyik legnagyobb problémát az elérhető jövedelem kérdése jelenti, ami azért nem meglepő, mert mindenki pénzből él – mondja Tóth Gergely.

Az elmúlt mintegy négy évben ugyanis a nettó jövedelmük vásárlóereje – egyebek mellett az infláció alakulása miatt – 40–50 százalékkal visszaesett.

Sok esetben ez nominálisan is érdemi csökkenést jelent, egyebek mellett azért is, mert időközben megszűnt a KATA is. Hozzátette, nem akarják kétségbe vonni a Foodora azon állítását, amelyet az említett négy pontban is kifejtettek, miszerint „az elmúlt három évben az átlagos címpénzek és ezzel párhuzamosan az óránként elérhető átlagos bevétel is folyamatosan nőtt a teljes futárállományra vetítve, évente átlagosan minimum 10 százalékkal.” Ám – mint megjegyezte – egy apró, a cég által is említett körülményen nem szabad átsiklani: a futárállomány nagyságán. Róka György, az FL aktivistája ugyanis kiemelte, hogy az elmúlt három évben a társaság kötelékében dolgozó futárok száma mintegy 4000-ről körülbelül 6000-re, vagyis nagyjából 50 százalékkal emelkedett.

Ezt figyelembe véve pedig, ha tekintettel is vagyunk a cég által említett emelésekre, akkor is világosan látszik, hogy összességében is tekintélyes mértékű jövedelemcsökkenés történt. A vásárlóerő mérséklődésére pedig már nem is térek ki – fejtette ki. Nem azt mondjuk, hogy a cég futárdíjazásra kifizetett forrásai csökkentek volna, mert világosan látszik, hogy azok éves szinten milliárdokkal emelkedtek. Az okozza a problémát, hogy ez végül az egyéneknél jelentősen mérséklődő megélhetési szintet biztosít - magyarázta.

Tóth Gergely hangsúlyozta: Ma egy futár átlagosan évente bruttó 9 millió forintos forgalmat bonyolít, amiből viszont alig 3 millió marad a kezében a különböző levonások (adó, járulék és működési költség) után. Ha valaki négy éve 3 millió tudott összehozni, akkor abból jóval többet tudott vásárolni, mint ma. Jelenleg átlagosan egy futárnál – aki rendszeresen az utcán van, és nem másodállásban, hobbiból végzi ezt a munkát – immár csak a minimálbér-közeli bevétel marad meg – jegyezte meg.

A legmarkánsabbnak tartott, jövedelmi felvetéssel kapcsolatban megkeresésünkre a Foodora részéről megismételték az említett, elmúlt évek évi 10 százalékos emelésről szóló állításukat. „Számunkra – vélekedtek – az egyik legfontosabb szempont, hogy futárpartnereink megbízható kereseti forrásként tekintsenek a Foodorára.” Emellett kifejtették, hogy a díjazást illetően céljuk egy fenntartható működés felépítése, amely mind partnereiknek (futároknak és éttermeknek/üzleteknek), mind felhasználóknak előnyére válik. A fizetési struktúrákat folyamatosan alakítják, amelynek részeként az említett évi 10 százalék mellett legutóbb, augusztus közepén, növelték a díjazást, átlagosan 4 százalékkal a vidéki városokban.

A címek utáni kifizetést nem lehet egymással összehasonlítani – folytatták –, hiszen minden kiszállítás egyedi, amit számos tényező befolyásol: a várostól és az étterem lokációjától kezdve, az időjáráson és járműtípuson át, egészen a soron következő fogyasztó elhelyezkedéséig. A futárpartnerek minden rendelés előtt látják, hogy mennyit kereshetnek az adott kiszállítással, így szabadon eldönthetik, elfogadják-e vagy sem az adott címet.

Ide vágóan a futárok megjegyezték: ez távolról sem egy átlátható rendszer számunkra.

Számos alkalommal van például, hogy szállítás közben kapnak címet, amikor szinte lehetetlen érdemben mérlegelni: megéri-e azért a díjért az út vagy sem.

Arról nem is beszélve, hogy a most élő megoldás nem jelent összehasonlítható formátumot a korábbi időszakban érvényben lévővel. Mindez így arra jó csak, hogy mindig lesz, aki a feldobott összegért elviszi a fuvart, viszont ez így egyszerűen az éhezők viadalát szüli.