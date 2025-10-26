Elszabadult egy vonat Mátészalkánál, megrongált három váltót is

A motorkocsi mintegy négy kilométert tett meg, mielőtt megállt. A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, a helyszíni vizsgálat ideje alatt nem jártak a vonatok és pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között.