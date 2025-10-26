Elszabadult egy vonat Mátészalkánál, megrongált három váltót is

vonat;MÁV;Mátészalka;elszabadult vonat;

2025-10-26 10:00:00 CET

A motorkocsi mintegy négy kilométert tett meg, mielőtt megállt. A MÁV szerint személyi sérülés nem történt, a helyszíni vizsgálat ideje alatt nem jártak a vonatok és pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között.

„Éjjel 2 órakor eddig tisztázatlan körülmények között Mátészalka állomásról egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, 3 váltót megrongálva kigurult az állomásról és mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt” – közölte a MÁV-csoport a honlapján vasárnap hajnalban.

Azt írták, személyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta. A helyszíni vizsgálat ideje alatt nem jártak a vonatok és pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között, vasárnap reggel azonban a vasúttársaság már arról tájékoztatott, hogy újraindult a forgalom.