Elszabadult egy vonat Mátészalkánál, megrongált három váltót is

„Éjjel 2 órakor eddig tisztázatlan körülmények között Mátészalka állomásról egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, 3 váltót megrongálva kigurult az állomásról és mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt” – közölte a MÁV-csoport a honlapján vasárnap hajnalban.
Azt írták, személyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta. A helyszíni vizsgálat ideje alatt nem jártak a vonatok és pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között, vasárnap reggel azonban a vasúttársaság már arról tájékoztatott, hogy újraindult a forgalom.