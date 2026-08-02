Az erdő nem díszlet, hanem társ: a természetkapcsolat sokkal több, mint egy túra vagy mezítláb járkálni a fűben

A Börzsönyben a múlt hétvégén nem egy hagyományos túrához gyülekeztek az idelátogatók. Nem kilométereket akartak gyűjteni vagy csúcsokat meghódítani, hanem azt a kapcsolódást erősíteni magukban, amely napjainkban mind inkább háttérbe szorul. A természetkapcsolat azonban több, mint önmagában egy túrázás vagy mezítláb járkálás a fűben. Olyan tudás, amely alapvetően ott él bennünk, csak fel kell elevenítenünk.