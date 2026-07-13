Az egyre forróbb és szárazabb nyarak miatt már nem mindegy, milyen növényeket választunk a kertbe vagy a balkonra. Szerencsére számos olyan virág van, amely kevés vízzel is beéri, miközben egész nyáron díszíti a környezetünket.
A Csepel-sziget mindkét településén a pénzhiány a fő oka annak, hogy régóta megoldatlan a csapadékvíz-elvezetés.
A probléma állítólag már májusban is fennállt.
Ezt vegyük beismerő vallomásnak?
A hétfő esti nagy eső a balatoni települések mellett Budapestet sújtotta a legjobban, Zuglót sem kímélve. Az egyik legnagyobb közintézményben, az Uzsoki Utcai Kórházban órákon át hömpölygött a víz, a takarítás, helyreállítás éjszaka is zajlott - adja hírül a Zugló.hu.
Nagy mennyiségű csapadék zúdult Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Balatonújlak térségére, a csatornák csak lassan tudják elvezetni az utcákon hömpölygő esővizet, a 68-as és a 7-es főúton vízátfolyásokra kell számítani - közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a megyei rendőr-főkapitányság.