Levendula, cickafark és varjúháj – Ezek a növények díszítenek a kánikulában is

Az egyre forróbb és szárazabb nyarak miatt már nem mindegy, milyen növényeket választunk a kertbe vagy a balkonra. Szerencsére számos olyan virág van, amely kevés vízzel is beéri, miközben egész nyáron díszíti a környezetünket.