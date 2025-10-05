Falus Ferenc: "Budapestről ne Felcsúton döntsenek"

Budapest megérdemli, hogy a döntések itt szülessenek és ne Felcsúton, a fővárosiak bevonása, megkérdezése és érdekeik figyelembevétele nélkül - mondja Falus Ferenc. Szerinte a főváros jobbat érdemel, mint amit ma kap. Tarlós István közös baloldali kihívója szerint egy nem a Fidesznek elkötelezett, a kormánnyal szembeszállni képes főpolgármester sokkal többet tudna elérni a budapestiek érdekében.