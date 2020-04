Majdnem félmilliárddal nőtt Kövér minihadseregének fizetése

Átfogó vizsgálatot indít az alapvető jogok biztosa az idősotthonokban a koronavírus-fertőzések miatt. Kormányzati szereplők eddig ellenzéki fővárost támadták, pedig országos a probléma.

Sajtóhírek jelentek meg arról, hogy az ország több idősotthonában számos idős lakó fertőződött meg az új típusú koronavírussal – magyarázta az MTI által idézett közleményében a Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleményét az átfogóvizsgálat elrendeléséről. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa kifejezetten az élethez és az emberi méltósághoz való alapjog érvényesülése szempontjából vizsgálja az idős embereket ápoló-gondozó otthonokban a COVID-19-fertőzéssel kapcsolatban kialakult helyzetet. A vizsgálat során az alapvető jogok biztosa eddig megkereste a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonát, amely az ország egyik legnagyobb lakószámmal működő idősotthona, egyúttal a fővárosi fenntartású idősotthonok módszertani irányításáért is felelős intézmény. Az ombudsman továbbá megkereste a jászapáti Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, a Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona (Verőce) és a Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona intézményvezetőit, valamint az intézmények fenntartóit. A megkeresésekre érkezett válaszok értékelését követően Kozma Ákos a megállapításairól, észrevételeiről, a vizsgálat tapasztalatairól tájékoztatást nyújt az érintetteknek. A közlemény hangsúlyozta: az ombudsmannak kiemelt feladata az idősek alapjogi védelme, hiszen az idős emberek sérülékenységük, olykor súlyos kiszolgáltatottságuk miatt minden tekintetben különleges bánásmódot igényelnek. A Népszava többször is beszámolt arról, hogy kormányzati szereplők és kormánypárti politikusok az ellenzéki vezetésű fővárost és személy szerint Karácsony Gergely főpolgármestert támadták a Pesti úton kialakult helyzetben. Budapest vezetője a napokban Facebook-bejegyzésében szögezte le: „Ideje van annak is, hogy operatív törzs ne a fenntartó szerint válogasson, amikor egyes intézmények fertőzöttségéről tájékoztatást ad. A hírek szerint az állami fenntartású mezőszilasi idősek otthonában történt két haláleset után a szintén kormányzati fenntartású borsodnádasdi idősotthonban is koronavírus-fertőzés miatt hunyt el egy idős ember.” Karácsony Gergely szerint politikusi vádaskodás helyett a lakosság koronavírus-szűrésével kellene inkább foglalkozni. A Müller Cecília országos tisztifőorvos által járványgócpontnak minősített Pesti úti intézmény 544 lakója közül összesen 287 gondozott, míg a 163 dolgozóból 22 fertőződött meg koronavírussal, közülük 29 idős ember meghalt. Nagyon sok koronavírus fertőzöttet találtak a Vázsonyi Vilmos Idősek otthonának Rózsa utcai telephelyén is, ahol 94 lakóból 60 tesztje lett pozitív. Hétfőn egyébként az elitnek számító Kamaraerdei intézményben is pozitív lett néhány lakó és dolgozó tesztje. A fővárosi önkormányzat a múlt héten bejelentette, hogy 10 ezer PCR típusú koronavírus tesztet végez el a fővárosi cégeknél és intézményekben. A tesztelésnek ugyanis kiemelt szerepe van a betegség terjedésének lassításában. A szűrést a fővárosi idősotthonokban kezdték, mivel a nemzetközi és a hazai tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy ezek az intézmények a legveszélyeztetettebbek a koronavírus járvány által.