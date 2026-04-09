Helló, kis jövevény! - Különleges tevebébinek örülnek Németországban

A képeken Jens Kohlhaus, a Sternberger Burg-i tevefarm üzemeltetője láható, aki üdvözli a fehér bébit. A fiatal jószág múlt csütörtökön jött a világra, és azért különleges, mert a fehér szőrzet nagyon ritka a tevéknél. (A budapesti - és a nyíregyházi állatparkban is született már vakítóan fehérszőrű tevecsikó)