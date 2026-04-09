ORFK;rendőri intézkedés;fegyverkorlátozás;ruházat;parlamenti választás;szavazatszámláló-bizottsági elnök;fehér;

2026-04-09 15:17:00 CEST

A rendőrség lőfegyver nélkül, fehér ingben vagy blúzban vigyáz vasárnap a választás rendjére

Az ORFK közlése szerint országos törzs és csapatszolgálati egységek is alakulnak. Rendbontás esetén a szavazóhelyiségben csak akkor intézkedhetnek, ha azt az adott szavazatszámláló bizottság elnöke kéri.