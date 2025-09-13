Felföldi József: Sohasem célozgatok, hanem lövök

Felelősségérzet vezérli Felföldi Józsefet, amikor jövő szombatra tüntetést szervez a Kossuth térre. A milliárdos vállalkozó, aki nagy westernfilmrajongó, nehezen viseli a nem egyenes küzdelmeket és a NER-elit luxizását. Interjú.