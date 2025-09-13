A szívószálkirályként ismert debreceni milliárdos vállalkozó, Felföldi József betegségre hivatkozva távol maradt a saját demonstrációjától.
Felelősségérzet vezérli Felföldi Józsefet, amikor jövő szombatra tüntetést szervez a Kossuth térre. A milliárdos vállalkozó, aki nagy westernfilmrajongó, nehezen viseli a nem egyenes küzdelmeket és a NER-elit luxizását. Interjú.
Sokáig gondolkodtam rajta, de most elérkezettnek érzem az időt: szeptember 13-án várok mindenkit egy teljesen békés, baráti hangulatú tüntetésre a parlament elé – tájékoztatta lapunkat Felföldi József debreceni milliárdos édesipari vállalkozó, aki az elmúlt hónapokban rendszer- és kormánykritikus írásokkal jelentkezett a Facebookon.