Becsületesebb Magyarországért tüntet a szívószálkirály

politika;Magyarország;tüntetés;Felföldi József;

2025-09-04 17:45:00 CEST

Sokáig gondolkodtam rajta, de most elérkezettnek érzem az időt: szeptember 13-án várok mindenkit egy teljesen békés, baráti hangulatú tüntetésre a parlament elé – tájékoztatta lapunkat Felföldi József debreceni milliárdos édesipari vállalkozó, aki az elmúlt hónapokban rendszer- és kormánykritikus írásokkal jelentkezett a Facebookon.

A többi között „varázsszívószáljairól” elhíresült vállalkozó július közepén jelentette be, hogy elege lett belőle, hogy egy olyan országban kell élnie, ahol mindent egy szűk kör érdekei mozgatnak.

A jövő szombatra bejelentett demonstráció a tervek szerint délután 2 órától gyülekeznek az Oktogonnál, ahonnét a résztvevők együtt indulnak a Parlament elé, ahol háromtól veszi kezdetét a tüntetés érdemi része.

Ez a rendezvény a Tiszta Magyarországért valósul meg – mondta lapunknak Felföldi József. – Nem pártpolitikai ügy, nem erőfitogtatás, hanem egy közös, társadalmi felkiáltójel. Egy csendes, de határozott ébresztő a hatalomnak, hogy mi, magyarok másfajta országban, másfajta közegben akarunk élni. Olyan országban, ahol tisztesség és becsület számít, ahol az állam tiszteli az állampolgárait, ahol mindenki egyenlő, és ahol kapcsolatok nélkül is lehet boldogulni. Őszinte leszek, régóta motoszkált bennem a gondolat, hogy egyszer meg kell szervezni egy ilyen megmozdulást. Sokáig vártam, hiszen nem vagyok politikus, nincs pártom, én csak egy egyszerű vállalkozó vagyok, egy átlagos magyar ember. Mégis most úgy érzem, eljött az idő, hogy a nevemet, a személyemet és a hitelességemet adjam ehhez a kezdeményezéshez.

A vállalkozó hozzátette: nem titok, nehéz időszak áll mögötte, mivel miután kritikát mert megfogalmazni, folyamatos támadások érték őt, a családját és a kollégáit.

Ám hiszi, hogy egy normálisan működő országban a vélemény szabad, és nem fordulhat elő, hogy valakinek a sikere szúrja a hatalom szemét.

A szeptember 13-i békés tüntetés erről szól: kifejezni, hogy tisztább, becsületesebb, boldogabb Magyarországot szeretnénk. Ez nem harc, nem gyűlölet, hanem egy baráti találkozás, ahol együtt üzenhetjük meg a hatalomnak, mi más jövőt akarunk ennek az országnak – jegyezte meg.