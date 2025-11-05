Három Csontváry és egy könyv

Húszéves a magyar műkincs kereskedelem, műgyűjtés és a magyar képzőművészeti könyvkiadás egyik legfontosabb műhelye, a Kíeselbach Galéria. Kieselbach Tamás művészettörténész, a Galéria tulajdonosa az évfordulót stílusosan egy különleges kiállítással és egy gyönyörű, új képzőművészeti munka megjelentetésével tette emlékezetessé.