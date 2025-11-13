Tragédia Madeirán - Fiatal nő a magyar áldozat

Egy fiatal nő a magyar áldozata a kedd este Madeira szigetén, egy vallási ünnepségen történt balesetnek - mondta el a lisszaboni magyar nagykövetség munkatársa szerda délelőtt az állami médiában. Fürjes Róbert azt is közölte: a hivatalos információk szerint vizsgálatot rendeltek el a 200 éves fa kidőlésének ügyében.