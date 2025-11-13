A gyanúsított egy szóváltást követően végzett áldozatával, a rendőrség kezdeményezte a letartóztatását.
Egy fiatal nő a magyar áldozata a kedd este Madeira szigetén, egy vallási ünnepségen történt balesetnek - mondta el a lisszaboni magyar nagykövetség munkatársa szerda délelőtt az állami médiában. Fürjes Róbert azt is közölte: a hivatalos információk szerint vizsgálatot rendeltek el a 200 éves fa kidőlésének ügyében.
A tettes keddre virradó éjszaka szúrta meg többször is élettársát, egy 23 éves nőt, majd a férfi elmenekült a helyszínről. A késelőt Tököl belterületén fogták el reggel.
Vádemelési javaslattal lezárta a rendőrség a nyomozást egy tavaly novemberben meggyilkolt fiatal forráskúti nő ügyében, akit a gyanú szerint gyermekkori ismerőse halála előtt megerőszakolt és több órán át kínzott.
Fának ütközött autójával, és meghalt egy 24 éves albertirsai nő a 40-es főút ceglédi szakaszán.