Élettársa ölte meg a szolnoki lakásban holtan talált nőt, az őrizetbe vett férfi beismerő vallomást tett

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy 22 éves fiatalembert hallgattak ki gyanúsítottként a csütörtök hajnalban Szolnokon talált fiatal nő halála miatt – derült ki a police.hu híréből. A korábbi rendőrségi tájékoztatás szerint, amelyről mi is beszámoltunk, csütörtök hajnalban érkezett bejelentés, hogy holtan találták a nőt egy szolnoki lakásban.
– A megalapozott gyanú szerint az elhunyt fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A helyszínről állították elő a 22 éves férfit, majd a nyomozók emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki – olvasható a közleményben.
A gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett, a nyomozó hatóság őrizetbe vette, és kezdeményezik a letartóztatását.Holtan találtak egy fiatal nőt otthonában Szolnokon