Szolnok;gyanúsított;élettárs;emberölés;őrizetbe vétel;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság;fiatal nő;

2025-11-13 16:30:00 CET

Élettársa ölte meg a szolnoki lakásban holtan talált nőt, az őrizetbe vett férfi beismerő vallomást tett

A gyanúsított egy szóváltást követően végzett áldozatával, a rendőrség kezdeményezte a letartóztatását.