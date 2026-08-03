Magyar Péter: Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje

A miniszterelnök optimistább vízügyi előrejelzéseket kapott. Bár a Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a parlamenti frakcióvezetők konstruktívan álltak hozzá az energiaválsághoz, a Fidesz-frakció vezetője szerint a kormány nem vezeti a helyzetet.