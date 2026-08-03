A miniszterelnök optimistább vízügyi előrejelzéseket kapott. Bár a Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a parlamenti frakcióvezetők konstruktívan álltak hozzá az energiaválsághoz, a Fidesz-frakció vezetője szerint a kormány nem vezeti a helyzetet.
A magyar egészségügy egyre kritikusabb helyzetében Takács Péter, a Belügyminisztérium államtitkára a „vattabetegeket” küldené haza, míg Kocsis Máté fideszes frakcióvezető szerint ez egy baloldali párt javaslatának felkarolása.
A Fidesz parlamenti képviselőcsoportja - Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök javaslatára - hétfőn egyhangúlag újraválasztotta frakcióvezetőnek Rogán Antalt.