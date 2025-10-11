Bundabotrány robbant ki az Australian Openen

Óriási fogadási botrányt robbantott ki az angol BBC és az amerikai BuzzFeed közös nyomozása, a két portál szerint az elmúlt tíz évben legalább tizenhat top 50-es teniszezőről derült ki, hogy fogadási botrányban volt érintett, köztük akadtak Grand Slam-győztes világsztárok is. A jelentés szerint a jelenleg is zajló Australian Open főtáblásai között is található nyolc ilyen férfi játékos - írja az Origo.