Fogadási csalás gyanúja vet árnyékot a Nobel-békedíj odaítélésére, vizsgálat indulhat

2025-10-11 02:00:00 CEST

Órákkal a döntés bejelentése előtt többen is nagy téteket tettek a későbbi nyertesre, egyikük 65 ezer dollárral lett gazdagabb. Világbotrány lenne, ha kiderülne, valaki szivárogtatott.

Gyanús online fogadások miatt indulhat vizsgálat Norvégiában a Nobel-békedíj odaítélése ügyében, amelynek fő célja lehet megállapítani, hogy a Nobel-bizottság tagjai közül valaki kiszivárogtatta-e, hogy ki lesz 2025-ben a díjazott – írja a The Guardian. Az elismerést végül – ahogy arról mi is beszámoltunk – María Corina Machado kapta. Csakhogy a venezuelai ellenzéki vezetőre érkezett online fogadások száma megugrott helyi idő szerint csütörtök éjfél után, órákkal a döntés nyilvánosságra hozatala előtt, amit altámasztanak a Polymarket szerencsejáték weboldal adatai.

Kristian Berg Harpviken a Nobel Intézet vezetője a Bloombergnek az ügyről annyit mondott: „Úgy tűnik, egy bűnöző áldozatai lettünk, aki pénzt akar keresni az információinkkal.” A gyanút két norvég újság, az Aftenposten és a Finansavisen munkatársai is megerősítették, mert ők is szokatlan mozgást észleltek az online fogadási piacokon a bejelentés előtt. Mint írták, egészen csütörtökig Alekszej Navalnij oroszországi börtönében meghalt, külső vizsgálatok szerint meggyilkolt orosz ellenzéki vezető özvegye, Julija Navalnaja közgazdász vezetett a Polymarketen.

– Az oldal az utóbbi években népszerű hellyé vált a politikai eseményekre való fogadásra, a fogadások túlnyomó többsége az amerikai politikára összpontosít, gyakran pletykákra, ellenőrizetlen információkra alapozva. Helyi idő szerint röviddel éjfél után Machado oddsa 3,75 százalékon állt, amivel mind Navalnaja, mind Donald Trump mögött állt, azonban kevesebb mint két óra alatt 72,8 százalékra ugrott. Az egyik fogadó végül több mint 65 ezer amerikai dollárt nyert, míg a másikról azt derítette ki a Finansavisen, hogy a fogadás napján hozták létre a profilját.

Jørgen Watne Frydnes, a norvég Nobel-bizottság elnöke az Aftenpostennek azt mondta, hogy „általában nagyon jó a titkok megőrzésében”, legalábbi az elmúlt fél évszázadban így volt. Kristian Berg Harpviken nem túl meggyőzően annyit tett hozzá, hogy túl korai lenne biztosat mondani a Nobel-békedíj nyertese nevének esetleges kiszivárogtatásról, de arra számít, hogy vizsgálat indul.