Színpompás Bo-Kaap

Ha valaki végigsétál a meredek, macskaköves utcákon a fokvárosi Signal Hill lejtőjén, rögtön feltűnnek neki a rikító pink, kobaltkék, lime-zöld és napsárga házfalak. Ez Bo-Kaap, a város egyik legikonikusabb negyede, amely azonban jóval több, mint egy jól kinéző fotóháttér: évszázados történelmi és kulturális örökség él itt tovább a mai napig. A dél-afrikai Fokváros a világ egyik legszebb fekvésű városa, mivel konkrétan egy természeti csoda, a Tábla-hegy köré épült, a partjait pedig az Atlanti-óceán jeges hullámai mossák.