A vésztartalékkal manipulálta a kormány a földgázpiacot

Több ponton is megszegte a kormányzat az Európai Uniós szabályokat, hogy "unortodox" módszerekkel manipulálja a hazai energiapiacot, és extraprofithoz juttassa a hozzá közel álló üzleti köröket. A haszon zömét egy olyan offshore hátterű cég fölözte le, amelynek tulajdonosi hálójában a Wallis-alapító Nagy György és az Orbán Viktorral jó kapcsolatokat ápoló üzletember-focicsapat-tulajdonos Garancsi István is feltűnik. Eközben a kormány a földgáz, áram- és a távhőszolgáltatókat veszteségessé tette. A Hozzáértők úgy vélik: a szabályszegésekért Magyarország előbb-utóbb felelni fog, s a számlát majd a lakosság fizeti. Mint ahogyan az is a háztartások zsebére ment, hogy a kormány töredékáron piacra dobta a vészhelyzet esetére felhalmozott földgáz jelentős hányadát.