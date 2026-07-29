Földrengés rázta meg Ausztriát, Magyarországon is lehetett érezni

Gloggnitz térségét 4,2-es erősségű földrengés rázta meg, amelyet beszámolók szerint Magyarországon is lehetett érzékelni. A földmozgást egy 2,3-as erősségű utórengés követte csaknem egy órával később. Károkról egyelőre nincs hír.