Megelőző intézkedésről van szó, mely fokozza a hatósági jelenlétet, de a lakosság evakuálását nem írja elő.
Gloggnitz térségét 4,2-es erősségű földrengés rázta meg, amelyet beszámolók szerint Magyarországon is lehetett érzékelni. A földmozgást egy 2,3-as erősségű utórengés követte csaknem egy órával később. Károkról egyelőre nincs hír.
A lakosság is érzékelte a Richter-skála szerinti 2,3-es erősségű földmozgást.
Egy neves geológus szerint alábecsülték Paks 2 szeizmikus kockázatát. A szakértő új vizsgálatokat javasol egy nemzetközi kutatócsoport részvételével.
A fonyódi magaspart tetején megdőlt a Walkó kilátó, a város képviselő-testülete legutóbbi ülésén 8 millió forintot szavazott meg a közvetlen balesetveszély elhárítására, de a végleges megoldáshoz állami segítségre van szükség - mondta Hidvégi József (Fidesz-KDNP) polgármester.