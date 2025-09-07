A Billog az ország „első közéleti burgerezőjeként” rendre olyan kezdeményezésekkel jelentkezik, amelyek erősítik a társadalmi felelősségvállalást, a szolidaritást, és kritikus hangot ütnek meg a hatalom abszurd túlkapásaival szemben. Ilyen volt, amikor feltették az étlapra a Palyaburgert, melynek bevételéből a kirúgott pedagógusokat segítették, vagy most éppen a ByeAlexBurger, amiből a Heim Pál Gyermekkórházat támogatják, akiknek az énekes is felajánlotta (a Deutsch-féle „halállista” megjelenése után) az utolsó pillanatban lemondott, augusztus 20-i koncertjének kötbérét. Szilágyi László társtulajdonos felel a kommunikációért, a gyors reagálásban – például amikor „Győzikés terv” színezőt készít, amit már aznap kitesznek az étteremben az asztalokra – a mesterséges intelligencia is segíti. A Billog számára szerelemprojekt, ahol a legtöbbet teheti azért, hogy változzon a magyarok egymáshoz és a közélethez való hozzáállása.
A street food klasszikus értelemben az utcán, kézből, menet közben is elfogyasztható ételt jelent, ma már beleértjük az utcai árusoktól, bódékból, büfékocsikból (angolosan food truck) vásárolt valamennyi ételt és italt is, legyen hosszú pörkölésű arabica kávé vagy frissen csapolt IPA. A tavaszi lóversennyel, tacskóderbivel, kő-papír-olló bajnoksággal is hívogató 10. Magyar Food Truck Show Kincsem Parkban tartott rendezvényén jártunk, ahol sosem látott ételekkel ismerkedtünk, emellett az ország legnagyobb pizzakészítő versenyébe is belecsöppentünk, ahol kiderült, a miskolci a legjobb „nápolyi”, és bár Kovács Lázár szerint nincs baj a kukoricás-ananászos pizzával sem, szeretné, ha a magyarok megismernék az igazi minőséget is.
Felvonulnak az ország legjobb street foodosai, a food truckok (büfékocsik) működésének belvárosi engedélyeztetésére akarják felhívni a figyelmet.