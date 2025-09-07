„Mi nem egy politikai oldal, hanem a józan ész mellett és a gyűlölet ellen állunk ki”

A Billog az ország „első közéleti burgerezőjeként” rendre olyan kezdeményezésekkel jelentkezik, amelyek erősítik a társadalmi felelősségvállalást, a szolidaritást, és kritikus hangot ütnek meg a hatalom abszurd túlkapásaival szemben. Ilyen volt, amikor feltették az étlapra a Palyaburgert, melynek bevételéből a kirúgott pedagógusokat segítették, vagy most éppen a ByeAlexBurger, amiből a Heim Pál Gyermekkórházat támogatják, akiknek az énekes is felajánlotta (a Deutsch-féle „halállista” megjelenése után) az utolsó pillanatban lemondott, augusztus 20-i koncertjének kötbérét. Szilágyi László társtulajdonos felel a kommunikációért, a gyors reagálásban – például amikor „Győzikés terv” színezőt készít, amit már aznap kitesznek az étteremben az asztalokra – a mesterséges intelligencia is segíti. A Billog számára szerelemprojekt, ahol a legtöbbet teheti azért, hogy változzon a magyarok egymáshoz és a közélethez való hozzáállása.