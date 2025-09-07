„Mi nem egy politikai oldal, hanem a józan ész mellett és a gyűlölet ellen állunk ki”

marketing;hamburger;közélet;food truck;Billog Burger;

A Billog az ország „első közéleti burgerezőjeként” rendre olyan kezdeményezésekkel jelentkezik, amelyek erősítik a társadalmi felelősségvállalást, a szolidaritást, és kritikus hangot ütnek meg a hatalom abszurd túlkapásaival szemben. Ilyen volt, amikor feltették az étlapra a Palyaburgert, melynek bevételéből a kirúgott pedagógusokat segítették, vagy most éppen a ByeAlexBurger, amiből a Heim Pál Gyermekkórházat támogatják, akiknek az énekes is felajánlotta (a Deutsch-féle „halállista” megjelenése után) az utolsó pillanatban lemondott, augusztus 20-i koncertjének kötbérét. Szilágyi László társtulajdonos felel a kommunikációért, a gyors reagálásban – például amikor „Győzikés terv” színezőt készít, amit már aznap kitesznek az étteremben az asztalokra – a mesterséges intelligencia is segíti. A Billog számára szerelemprojekt, ahol a legtöbbet teheti azért, hogy változzon a magyarok egymáshoz és a közélethez való hozzáállása.

Kőbányán, a Maglódi út 12/A alatt, a Fővárosi Sörfőző Zrt. régi sörgyárával szemben, az egykori Lechner téglagyár területén, még a Covid alatt nyílt meg az első Billog Burger – ami valójában egy kis food truck volt, mellyel még ma is járnak rendezvényekre. Mikor mindenki bezárt, ők akkor nyitottak, de ekkortájt futott fel épp az elviteles kiszolgálás, és az iparterületen dolgozó munkások, akik egyre jobban kerestek, nyitottak voltak a kifőzdés menükhöz képest minőségi burgerekre – avat be a kezdetekbe Szilágyi László társtulajdonos.

Az útszéli kis hamburgerező idővel oldalkocsi-vállalkozásból szelíd motoros lett (lásd keretes írásunkat), amiben fontos szerepe volt a márka kommunikációjának, melyért vendéglátónk egy személyben felel. Ezért nem vesz fel fizetést, de úgy vállalta el a marketinges-márkaépítő szerepkört, ha teljes szabad kezet kap, hogy a Billognak egyedi arculatot építsen.

– Mi ezt a vállalkozást nem megélhetésből csináljuk, hanem szerelemből, de a mai napig az az első, hogy a kollégák itt mindig megkapják a fizetésüket. Eleve tudtuk, hogy prémium minőségben utazunk, amiből nem lehet sokat eladni, akkor legalább az étel legyen jó. Ez szerintem sikerült is, de ti nem lennétek most itt, ha mi csak bölényhúsos burgert csinálnánk – mosolyog Laci.

Szeretik a Poloskát

Amikor kitört az orosz–ukrán háború, kitettek egy posztot, hogy készülnek a határra, végül bele sem fértek a kis food truckba, külön teherautóval kellett vinni az összegyűlt adományokat és az aggregátort, hogy ingyenételt adhassanak a menekülteknek és az őket segítők önkénteseknek. Ez az összefogás a Billog csapata számára meghatározó élmény volt, de akkor ugye még nem tudták, hogy „mi az oroszokkal vagyunk”, a háborút később keretezte át a napi politika.

– Akkor kezdtünk vonalat váltani, amikor a Bécsi úton feljelentettek két mentőst, csak mert megálltak enni. Ez minket annyira felháborított, hogy azt mondtuk, egy hónapig nálunk ingyen esznek a mentősök, és megcsináltuk a MentőBurgert.

Sokan megköszönték, de ami nekem is új volt marketingesként, hogy mi segítettünk, és ez még nekünk hozott nagyobb figyelmet. Elkezdtük a nyereségünk egy részét visszaforgatni jótékony célokra, közben olyan vendégkörünk is jött össze, akik szeretnek jó ügyek mellé állni egy burgerrel, vagy azzal tüntetnek, hogy „I love Poloska” nevű sört kérnek nálunk.

A következő, ami kiverte a közéleti biztosítékukat, amikor elindult a tanárok tömeges elbocsátása. László felesége is pedagógus, így személyesen is megérintette, hogyan bánik az illetékes minisztérium azokkal, akik ki mertek állni önmagukért, az oktatásért, a diákokért.

– Akkor csináltuk a PalyaBurgert, és kiírtuk, hogy a kirúgott tanárok nálunk ingyen ehetnek. Ennek lett egy kis sajtóvisszhangja, de másnapra valaki feljelentett minket, hogy milyen már, hogy a tanárok kapnak ingyenburgert, ő meg nem. Ezt is kiraktam az oldalunkra, aminek még nagyobb híre ment, a reggeli rádióműsorban is erről beszélgettek. Én csak örültem, hogy egy kis figyelem irányult a tanárokra, és innentől kezdve ez meghatározta a Billog kommunikációját is. Egyrészt adományt gyűjtünk, és mindig azok mellé állunk, akiket elbocsátottak, bántalmaztak, fenyegettek, másrészt a napi közéleti hírekre valamilyen vicces, humoros gaggel reflektálunk, mert úgy érezzük, egy abszurd világba kerültünk, és ennek hangot kell adnunk. Például amikor a miniszterelnök a munkatársaival ment nyaralni Horvátországba – külön örülünk, hogy ilyen jó a kapcsolatuk –, és feltételezhetően poénból csináltak egy közös képet egy kocsmaasztal mellett, amin egy kvázi kézzel rajzolt oroszlánra ráírták, hogy ez a győzelmi terv, mi ezt lemásoltuk, és csináltunk belőle egy „Győzikés terv” színezőt, amit még aznap kitettünk az éttermekbe. Azóta is sokan jönnek be emiatt, és színeznek, lehet kérni zebrás, bölényes, és mérges …lán változatban is.

Orbánnal is sörözne

A poénok mind Szilágyi László agyából pattannak ki, úgy véli, ha nem egyedül csinálná, és valakivel egyeztetni kellene a posztokat, ez nem működne. És annyi abszurd történés van, hogy ha nem reagál pár órán belül vagy aznap, arra a hírre egy hét múlva nem emlékszik senki. A ChatGPT nagyban segíti a munkáját, ha nem a kép a fontos, hanem a mondanivaló, és csak egy gyors illusztráció kell. Jól jön a technológia akkor is, ha a konkrét szereplők képmását nem akarja felhasználni. Személyesen neki eleve senkivel nincs baja, Orbán Viktort sem ismeri, sosem söröztek együtt, mi több, örülne neki, ha erre egyszer sor kerülne. És hogy hol vannak a humor határai?

– Van pár alapelvem, és most nevetni fogtok, de az egyik, hogy én nem politizálok. Nem lesz OrbánBurger, se TiszaBurger, bár amikor Gyurcsány Ferenc visszavonult a közélettől, az éppen futó álláshirdetésünkre kitettem egy rá hajazó alakot, ami nagyot ment.

Alapvetően pártpolitikától semleges szeretnék maradni, sőt nagyon szívesen állnék elnyomott fideszes mellé, csak általában nem őket nyomják el, mert ők vannak hatalmon. Ezért bár sok olyan posztunk van, ami látszólag kormánykritikus, ettől még mi nem egy politikai oldal, hanem az erkölcsi normák és a józan ész mellett, illetve a gyűlölet ellen állunk ki. Például az idén a Pride mellé álltunk, még azelőtt, hogy politikai terméket csináltak volna belőle. Azért tettük, mert amikor Trump újra elnök lett, több nagy cég, akik korábban teljes mellszélességgel támogatták az LMBTQ-mozgalmat, hirtelen hátat fordítottak neki. Ez nekem olyan rosszul esett, hogy azt mondtam, ha a nagyok kiszállnak, akkor beszáll a Billog. Csináltam is egy kampányt erre, azzal a szlogennel, hogy „Még a sör is meleg lesz!”. Mondták páran, hogy ez nem PC, de szerintem aki meleg, és nem akar ezen felháborodni, az érti a poént.

Laci megcsinálta újra a mesterséges intelligenciával azt a reklámvideót is, amitől annyira félt a magyar Erste-vezetés, hogy az a Pride-jelenetek miatt nekik gondot okozhat, hogy a központtal letöröltették. Alig egy óra alatt készült el a „Nerste Magyarország” kérésére (Laci által) átdolgozott videó, csak ebben minden jelenetben eszik valaki, Berlinben virslit, Athénban gíroszt, Budapesten meg PrideBurgert a Billogban. Csinált egy YouTube-csatornát is, eléggé odamondós, közéleti témájú burgeres szövegekkel, és az AI meghangszerelte, már öt-hat daluk van.

– Azt kérded, nem félünk-e a re­torzióktól, hát dehogynem. Nálam jobban félnek a kollégáim, hogy holnap betoppan a NAV vagy a Nébih.

Erre azt szoktam nekik mondani, olyan legyen a konyha, meg olyanok a számlák, hogy itt mindennap lehessen ellenőrizni. Jöjjenek csak, még kedvezményt is adunk nekik, hogy a nemzeti vagyonnal spóroljunk.

Persze, ha akarnak, előhúznak egy jogszabályt, amihez képest egy fokkal hidegebb a hűtőnk, de nem gondolom, hogy én olyan nagyon bántottam volna bárkit azzal, hogy van véleményem a közéletről. Ha én szeretem a hazámat, márpedig szeretem, akkor nehogy már ne mondhassam meg annak, aki épp kezeli a pénzünket meg más országokkal tárgyal a nevünkben, ha valamit szerintem nem jól csinál. Kell, hogy legyen a hatalomnak kontrollja, még jobb, ha humorral lehet kontrollálni.

Állami szintű bullying

Egyszer már a Facebooktól is kapott egy „utolsó figyelmeztetést”, mert amikor a Harcosok Klubja elindult, kirakott egy posztot egy Fiat (játék) kisautóval, hogy megnyerheti, aki a legtöbb poszt alá kiírja, hogy „burger, burger, szív”. Úgy felkapta a posztot az algoritmus, hogy már harmincezer lájk fölött járt, mire elkezdték az oldalt jelentgetni megtévesztő reklám miatt – mert azt a „hibát” elkövette, hogy a háttérben látszott egy igazi kis Fiat is. A Pride-kiállás kapcsán viszont azt mondta a kollégáknak, bármi van, ő megy a börtönbe, aminek persze a családja nagyon nem örülne, de büszkén fogja leülni a büntetést, mert ez már rég nem a melegekről szól, hanem arról, hogy ne bántsunk másokat. Szerinte amúgy a kormánynak is van humora, de amikor már állami szinten megy a bullying, óriásplakátokon szidják meg tojásba rakják a fejeket, akkor a gyerekeket is nehéz lesz megtanítani arra, hogy nem kéne másokat gúnyolni, pellengérre állítani.

– Eleve miért kell annak politikai terméknek lenni, hogy gyűlölködünk? Miért nem tudnak valami jó dologgal kampányolni? Csakhogy a kormány kommunikációja mára eljutott arra a szintre, hogy ha jót mondanak, azt se hisszük el. Például miután éveken át magánrepülőzött állami pénzen, most ül fel Orbán Viktor a fapadosra, és ezt is csak egyetlen ember látja, aki lesifotót készít róla? Vagy mást mondok, ha egy szélsőjobbos honfitársamnak ég le a háza, és a Billog nem is állna nyilvánosan mellé, ha tudok, én magánemberként akkor is utalok neki, ha nem értek egyet a nézeteivel, meg kétméteres turulmadár van a kertjében. Valahol meg kell húznunk egy határt, mert mi sem tudunk mindenkin segíteni, de amikor egy gárdonyi vendéglátósnak leégett a büféje elektromos zárlat miatt, felajánlottuk neki a food truckot a szezon végéig. Csakhogy annyira megégett a keze, hogy dolgozni sem tudott, így megcsináltuk a FőnixBurgert, aminek az árából 500 forinttal lehetett őt támogatni. Átutaltuk neki a befolyt összeget, de sosem találkoztunk, az sem érdekelt, hogy egyesek szerint a konkurenciának segítek. Küzdjünk meg inkább a piacon, egy jó burgerrel, de ne örüljünk már annak, hogy eggyel kevesebb a versenytárs, csak mert más szerencsétlenül járt.

Lehessen vitázni

Kőbányán, ahol vagyunk, fideszes a kerületi vezetés, de ha valamit jól csinál az önkormányzat, például támogatják helyben a sportot, a kultúrát, akkor a Billog Burger is melléáll. Erre írták nekik, hogy na, milyen kétszínűek vagytok. Más azt kérdezte, mit fognak csinálni, ha jövőre a Tisza nyeri a választást. Laci erre azt válaszolta, ne aggódjatok, bárki legyen hatalmon, az mindig követ el hibákat. Szerinte jó eséllyel kormányváltás lesz, mert a kormányoldal már most többet foglalkozik azzal, hogy mit fog a Tisza csinálni, ha hatalomra kerül, mint a saját feladataival. Miután ő dzsúdózott sokáig, a küzdősportban eltöltött évei alatt azt megtanulta, sosem vizionáljuk az ellenfél győzelmét. A Fidesz azonban hamarabb írta le, hogy „Tisza-kormány”, mielőtt még a Tisza elhitte volna magáról, hogy kormányra kerülhet. De egyáltalán, miért csinál ilyen kampányokat egy utcai hamburge­rező?

– Mert a közéleti kérdésekről nem kell titkolóznunk, és szerintem a kocsmában vagy a Pilvax kávéházban van a helye a vitáknak. Ahogy a Parlamentben is, csak oda nem sokan járnak be.

De akkor legyünk mi az ország első közéleti hamburgerezője, ahol egy sör mellett bárki elmondhatja a bármilyen véleményét, és senki nem bántja érte.

Csak hallottam már olyat ismerőstől, hogy imádja a posztjaim, de sosem fogja lájkolni, mert ha meglátná a főnöke, azonnal kirúgnák érte. Pedig hiszem, hogy lehet jobboldali és baloldali értékekkel is együtt élni, például én nagyon családközpontú vagyok, négy gyerekem van, a keresztény ünnepeket tartom, de mellette nem gondolom, hogy bántanunk kéne a melegeket, a gyereküket egyedül nevelőket vagy a más vallásúakat. Ahogy nagyra tartom az európai értékeket, és mi is kínálunk belga búzasört, de ettől még szeretem és tisztelem a magyar hagyományokat. Ez olyan, mint hogy van egy jobb kezem meg egy bal kezem, de ettől ez még én vagyok.

Poszttrauma: hibázni is ér

Egyetlen poszt volt eddig, amit László levett, az sem politikai jellegű. Egy Coldplay-koncerten lebukott egy pár, akik mindketten házasok voltak, csak nem egymással, és a róluk készült videó virálissá vált. Laci ekkor az elsők között kitett egy képet, amin egy hamburger kitakarja a nő fejét, azzal a szöveggel, hogy „koncerten mindig legyen nálad egy burger, ha jön a kiss cam”. Jó volt a poszt nézettsége, de az egész világból olyan kárörömcunamit kaptak a házasságtörők, hogy az már többeknek sok volt.

– Akkor rám írt egy követőnk, hogy szerinte ez a poszt nem illik hozzánk. Meghívtam a hölgyet, aki vonatra ült és vidékről feljött, egy sör mellett beszélgettünk másfél órát. Tudtunk úgy eszmét cserélni vadidegenként, hogy nem mindenben értettünk egyet. Megértettem az érveit, és amikor elment, levettem a posztot és kiírtam, hogy akkor mi a házasság szentsége mellett álltunk ki, és most ugyanezért vesszük ezt le. Utóbb kiderült, sokkal többen szimpatizáltak azzal, hogy levettem, mert két hét után kialakult egy társadalmi nézőpont, hogy mégse kéne őket szétszívatni most már, mert ez a családjuknak is borzasztó.

Az Ajsa Luna-botrány kapcsán is túlzásnak tartotta, amilyen bántásokat kapott a 24 éves fiatal. Hiszen nem arra kérték fel, hogy elénekelje valahol a Himnuszt, hanem a saját koncertjén egy szám közben, cigivel a kezében a saját dalára ráénekelte a szöveget. Így inkább a dohányzás oldaláról közelítette meg a dolgot, és készített egy motivációs kampányt azoknak, akik most próbálják letenni a cigit, és 30 füstmentes nap után jutalomburgert kaphatnak. Nemrég pedig a Kossuth térhez is közel költöztek, a Falk Miksa utcai éttermükben ingyen használhatják a mosdót, akik bármilyen okból kimennek a hatalmi önkény ellen tüntetni.

– Mi nem párt vagyunk, nem is egyesület, ha a hatalom nem tűri ezt a fajta közéleti humort, legrosszabb esetben holnap már nem a Billognál fogtok tudni hamburgert enni. Akkor nyitunk egy palacsintázót, és újrakezdjük. És ha jövőre kormányváltás is lesz – márpedig a Fidesz már ezt reklámozza –, mi akkor is ki fogunk állni azok mellett, akiket bántanak.