Kora délutántól 16 óráig teljes volt a káosz, mert az első hírek szerint a forgalom irányítója rosszul lett. Estére aztán kiderült, a szolgálattevő nagyon részeg volt, előállították és büntetőeljárás indult ellene. Az eset miatt a MÁV vezérigazgatója bocsánatot kért.
Előzetes letartóztatásba helyezték kedden a 11 halálos áldozattal járó februári bajorországi vonatbalesetért felelősnek tartott forgalomirányító tisztet, aki valószínűleg azért hibázott, mert a mobiltelefonjával játszott a tragédia előtti percekben.
Emberi mulasztás miatt történt az egy héttel ezelőtti bajorországi vonatbaleset - jelentették be kedden a 11 halálos áldozattal járó szerencsétlenség ügyében indított vizsgálat vezetői.