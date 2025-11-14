Olyan részeg volt a vasutas a gödi állomáson, hogy órákra leállt a forgalom, csak estére állt helyre a menetrend

MÁV;leállás;bocsánatkérés;gyanúsítás;Göd;késések;előállítás;vasútállomás;részegség;forgalomszünetelés;forgalomirányító;Hegyi Zsolt;

2025-11-14 21:34:00 CET

Kora délutántól 16 óráig teljes volt a káosz, mert az első hírek szerint a forgalom irányítója rosszul lett. Estére aztán kiderült, a szolgálattevő nagyon részeg volt, előállították és büntetőeljárás indult ellene. Az eset miatt a MÁV vezérigazgatója bocsánatot kért.

„Zéró tolerancia! A gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta. Értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából” – közölte péntek este, háromnegyed hét után Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán, miután a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon órákra megbénult a forgalom, és utána is hosszú időbe telt, míg a menetrend helyreállt.

A helyzetet jól jellemzi, hogy bár a Mávinform délután nem sokkal négy óra után közölte, hogy megindult a vonatközlekedés, ismét közlekednek a járatok az érintett szakaszon, és fokozatosan csökkennek a késések, de a vezérigazgató még kora este is azt volt kénytelen írni, hogy nagy erőkkel dolgoznak a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. – A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie. Elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek – írta Hegyi Zsolt.

Délután még a Mávinform azt közölte a MÁV-csoport honlapján, hogy a Budapest–Vác–Szob vonalon hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani, mert Gödön - várhatóan 16 óráig - nem közlekedhetnek a vonatok, mert a forgalmi szolgálattevő rosszul lett. A leváltására másik munkatárs érkezik 16 órakor. A részletes tájékoztatás szerint az eset miatt az érintett szakaszon pótló- és mentesítő buszokat kellett forgalomba állítani, máshol közlekedő szerelvényeket is ajánlottak az utasoknak, a késések jelentősek voltak.

A hírekből nem derült ki világosan, hogy mi is a feladata, mi a munkaköre a forgalmi szolgálattevőnek. A MÁV-csoport egyik állásajánlata szerint azok jelentkezést várják a feladatra akik szívesen viselnék a vasutas egyenruhát, amihez elegendő a középfokú iskolai végzettség is. A forgalmi szolgálattevő feladata a hirdetés szerint a forgalomszabályozás és a tolatási folyamatok hatékony végrehajtásának szervezése, irányítása, végzése és ellenőrzése, számítógépes rendszerek kezelése, utastájékoztatás és adatszolgáltatás biztosítása, a forgalmi zavarok megelőzése és megszüntetése. Ezen túl a forgalmi szolgálattevő kezeli, illetve irányítja a vonatközlekedést és a tolatást.