Melania Trump kérésére Vlagyimir Putyin nyolc elrabolt ukrán gyermeket engedett szabadon a becsült több tízezerből

A first lady elmondta, hogy közvetlenül kommunikál az orosz elnökkel, hogy még több gyermek térhessen vissza a családjához. Egy gond azért akad, az amerikai kormány megvonta az orosz háborús bűncselekményeket, így a gyermekrablásokat is vizsgáló intézet forrásait.