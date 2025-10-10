A first lady elmondta, hogy közvetlenül kommunikál az orosz elnökkel, hogy még több gyermek térhessen vissza a családjához. Egy gond azért akad, az amerikai kormány megvonta az orosz háborús bűncselekményeket, így a gyermekrablásokat is vizsgáló intézet forrásait.
A Trump-adminisztráció hatalmas erőkkel vágott bele az akadémiai szabadság felszámolásába.
Egyre nagyobb figyelem irányul Brüsszelben az Orbán-kormány piactorzító intézkedéseire. Hogy gátat szabjanak neki, az is elképzelhető, hogy az uniós támogatások kifizetését összekapcsolják a belső piacot érintő jogállami normák teljesítésével.
Józsefváros polgármestere pontokba szedve reagált a Fidesz frakcióvezetőjének.
Egymás után kapják a támogatások elvonásáról szóló határozatokat a fővárosi önkormányzatok. Kivéve egyet.
Az Európai Bizottság önállóan is dönthet szankciókról a szabályokat be nem tartó tagállamokkal szemben – mondta lapunknak a jogérvényesülésért is felelős biztos, Vera Jourová.