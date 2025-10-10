Vlagyimir Putyin;vizsgálatok;szabadon engedés;gyermekrablás;Melania Trump;amerikai-orosz kapcsolatok;forrásmegvonás;orosz-ukrán háború;

A first lady távolba tekintve azt mondta, hogy hamarosan eljön a béke

Melania Trump kérésére Vlagyimir Putyin nyolc elrabolt ukrán gyermeket engedett szabadon a becsült több tízezerből

A first lady elmondta, hogy közvetlenül kommunikál az orosz elnökkel, hogy még több gyermek térhessen vissza a családjához. Egy gond azért akad, az amerikai kormány megvonta az orosz háborús bűncselekményeket, így a gyermekrablásokat is vizsgáló intézet forrásait.

Oroszország nyolc ukrán gyermeknek engedélyezte, hogy visszatérjen a családjához – jelentette be a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón az amerikai elnök felesége, Melania Trump. szerint first lady elárulta – derül ki a CNN cikkéből –, hogy „nyitott csatornán” kommunikál Vlagyimir Putyin orosz elnökkel azóta, hogy levelet írt neki még augusztusban az orosz-ukrán háború kitörése óta Ukrajnából elrabolt, Oroszországba hurcolt gyermekek családjukhoz való visszajuttatása ügyében. Mint ismert, a levelet személyesen férje, Donald Trump adta át orosz kollégájának augusztus 15-i alaszkai találkozójukon .

– Ez egy folyamatos erőfeszítés. Már a közeljövőben tervezzük további gyermekek és családjaik újraegyesítését Remélem, hogy hamarosan eljön a béke, ami a gyermekeinkkel kezdődhet – mondta Melania Trump, aki utalt arra, hogy vannak olyan elraboltak is, akik már elrablásuk óta felnőttek. A CNN azonban kétségesnek nevezte a terveket, ugyanis a Trump-adminisztráció megvonta, csökkentette a Yale Egyetem Humanitárius Kutatólaboratóriuma által működtetett az Ukrajnai Konfliktusmegfigyelő Központ állami forrásait. Az intézmény  az orosz háborús bűncselekmények, köztük több tízezer ukrán gyermek erőszakos áttelepítésének bizonyítékait vizsgálja.

Az amerikai kutatók becslése szerint akár 35 ezer ukrán gyermek is sínylődhet orosz fogságban. Megállapításaik egybeesnek a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) álláspontjával, hogy a gyermekrablás háborús bűncselekmény. 2023 márciusában emiatt az ICC nemzetközi elfogatóparancsot is  kiadott Vlagyimir Putyin ellen, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig a jövőbeni béke egyik fő feltételeként említette az elrabolt gyerekek visszaküldését szülőhazájukba. A Yale égisze alatt működő intézmény magánadományokból elegendő pénzt gyűjtött össze ahhoz, hogy január 1-jéig folytassa munkáját, de hogy utána mi lesz, ők sem tudják.

