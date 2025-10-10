Melania Trump kérésére Vlagyimir Putyin nyolc elrabolt ukrán gyermeket engedett szabadon a becsült több tízezerből

Oroszország nyolc ukrán gyermeknek engedélyezte, hogy visszatérjen a családjához – jelentette be a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón az amerikai elnök felesége, Melania Trump. szerint first lady elárulta – derül ki a CNN cikkéből –, hogy „nyitott csatornán” kommunikál Vlagyimir Putyin orosz elnökkel azóta, hogy levelet írt neki még augusztusban az orosz-ukrán háború kitörése óta Ukrajnából elrabolt, Oroszországba hurcolt gyermekek családjukhoz való visszajuttatása ügyében. Mint ismert, a levelet személyesen férje, Donald Trump adta át orosz kollégájának augusztus 15-i alaszkai találkozójukon .
– Ez egy folyamatos erőfeszítés. Már a közeljövőben tervezzük további gyermekek és családjaik újraegyesítését Remélem, hogy hamarosan eljön a béke, ami a gyermekeinkkel kezdődhet – mondta Melania Trump, aki utalt arra, hogy vannak olyan elraboltak is, akik már elrablásuk óta felnőttek. A CNN azonban kétségesnek nevezte a terveket, ugyanis a Trump-adminisztráció megvonta, csökkentette a Yale Egyetem Humanitárius Kutatólaboratóriuma által működtetett az Ukrajnai Konfliktusmegfigyelő Központ állami forrásait. Az intézmény az orosz háborús bűncselekmények, köztük több tízezer ukrán gyermek erőszakos áttelepítésének bizonyítékait vizsgálja.Melania Trump levelet küldött Vlagyimir Putyinnak az Ukrajnából elrabolt, Oroszországba hurcolt gyerekekről
Az amerikai kutatók becslése szerint akár 35 ezer ukrán gyermek is sínylődhet orosz fogságban. Megállapításaik egybeesnek a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) álláspontjával, hogy a gyermekrablás háborús bűncselekmény. 2023 márciusában emiatt az ICC nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott Vlagyimir Putyin ellen, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig a jövőbeni béke egyik fő feltételeként említette az elrabolt gyerekek visszaküldését szülőhazájukba. A Yale égisze alatt működő intézmény magánadományokból elegendő pénzt gyűjtött össze ahhoz, hogy január 1-jéig folytassa munkáját, de hogy utána mi lesz, ők sem tudják.Akár 35 ezer ukrán gyermek is sínylődhet orosz fogságbanHáborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen a Nemzetközi BüntetőbíróságÁllami repülőgépekkel deportáltak ukrán gyerekeket Oroszországba még a háború kitörése előtt