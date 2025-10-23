Szijjártó Péter hiába járt közben kollégájánál, az osztrák hatóságok megakadályozták, hogy a drukkerek eljuthassanak Salzburgba, ahol este a magyar bajnokcsapat játszik mérkőzést az Európa-liga főtábláján. Ezért a miniszter bekérette Ausztria nagykövetét, az FTC pedig jogi lépéseket tesz.
Az idegek csatájában a zöld-fehérek bizonyultak jobbnak, a Borac Banja Luka a Konferencia-ligába került át.
Babos Tímea feljutott a 64-es főtáblára a 731 ezer dollár (203 millió forint) összdíjazású birminghami füves pályás női tenisztornán.
Babos Tímea második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben, ezzel feljutott a 64-es főtáblára a 2,5 millió dollár összdíjazású, dubaji keménypályás női tenisztornán. Az első fordulóban a volt világelső szerb Jelena Jankovic lesz az ellenfele.
Jakab János és Ecseki Nándor sikerrel vette a selejtező utolsó fordulóját, így feljutott a 64-es főtáblára az asztaliteniszezők World Tour-sorozatának idei első versenyén a budapesti Tüskecsarnokban.
Lovas Petra és Pergel Szandra sikerrel vette a selejtezőt, így feljutott a 64-es főtáblára az asztaliteniszezők World Tour-sorozatának idei első versenyén a budapesti Tüskecsarnokban.
Babos Tímea harmadik mérkőzését elvesztette a selejtezőben, így nem jutott főtáblára a sydneyi, 731 ezer dollár összdíjazású keménypályás tenisztornán.
Babos Tímea második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben, így már csak egy győzelemre van a főtáblától a sydneyi keménypályás tenisztornán.
A férfi vízilabda Bajnokok Ligájában ma kezdődnek meg a 12 csapatos főtábla küzdelmei, s bemutatkozik az Eger együttese is, amelynek a nyolc kiemelt egyikeként nem kellett részt vennie a selejtezős szakaszban.