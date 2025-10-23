Dubaji tenisztorna - Babos főtáblás

Babos Tímea második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben, ezzel feljutott a 64-es főtáblára a 2,5 millió dollár összdíjazású, dubaji keménypályás női tenisztornán. Az első fordulóban a volt világelső szerb Jelena Jankovic lesz az ellenfele.