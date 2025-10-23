Megállították, majd visszafordították az osztrák rendőrök az FTC-szurkolók különvonatát, Szijjártó Péter bekérette a nagykövetet

labdarúgás;Ausztria;Európa-liga;rendőrök;Ferencvárosi Torna Club;főtábla;Salzburg;különvonat;megállítás;

2025-10-23 18:12:00 CEST

Szijjártó Péter hiába járt közben kollégájánál, az osztrák hatóságok megakadályozták, hogy a drukkerek eljuthassanak Salzburgba, ahol este a magyar bajnokcsapat játszik mérkőzést az Európa-liga főtábláján. Ezért a miniszter bekérette Ausztria nagykövetét, az FTC pedig jogi lépéseket tesz.

Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon – írta kora délután Facebook-posztjában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. – Bécsi nagykövetségünk és konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat – tette hozzá akkor, de aztán kiderült, nem így lett, a vonatot visszafordították, megakadályozva, hogy a több mint 1500 Fradi-drukker eljuthasson Salzburgba, a zöld-fehérek Európa-liga mérkőzésére.

– Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot. Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál – írta Szijjártó Péter egy újabb posztban.

A tárcavezető arról is írt, hogy korábban telefonon beszélt kollégájával, Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladásáért. Szijjártó Péter szerinte elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért csütörtök délutánra bekérették a külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzék tiltakozásukat. – Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt – fűzte hozzá.

Azt, hogy Salzburgba több mint 1500 FTC-szurkoló indult útnak, és terveik szerint teljesen megtöltötték volna a vendégszektort, a legnagyobb szurkolói csoport, a Green Monsters tette közzé Facebook-oldalán. Azt írták, olyan hangulatot akarnak teremteni, mintha hazai pályán lennének.

Amiatt, hogy ez nem lehet így, a Ferencvárosi Torna Club hivatalos oldalán Tiltakozunk az osztrák hatóságok eljárása ellen! címmel közleményt tett közzé. – „Elfogadhatatlan lépéssel akadályozták meg az osztrákok a magyar szurkolók részvételét a mai UEL-mérkőzésen! A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg-FTC labdarúgó UEFA Európa Liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül - visszafordították a magyar-osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – tették hozzá.

Az FTC az Európa-liga alapszakaszának harmadik mérkőzésén lépnek pályára Salzburgban csütörtök este 18.45-től. A magyar bajnoki címvédő több mint 50 percen keresztül emberhátrányban játszva 1-1-es döntetlent játszott a vendég Viktoria Plzennel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában. A második fordulós mérkőzésen a belga Genk vendégeként pedig 1-0-ra nyert.