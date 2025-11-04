Hajdú Péter és a Frizbi eltűnik a TV2-ről?

Szinte biztos, hogy nem lesz folytatása a Hajdú Péter vezette Showtime-nak ősszel a TV2-n – írja a Népszabadság. A lap szerint már az Aktívot sem az ő cégétől rendeli meg a csatorna, Andy Vajna ugyanis sokallja a költségeket, és elégedetlen a nézettségi mutatókkal is, olyannyira, hogy a Frizbi Entertainment Kft. idővel akár teljesen kiszorulhat a tévéből.