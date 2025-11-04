Feljelentést tesz a Fővárosi Állatkert, miután frizbit dobtak be az ázsiai vadkutyákhoz

állatkínzás;frizbi;Fővárosi Állat- és Növénykert;ázsiai vadkutyák;

2025-11-04 17:59:00 CET

Az állatok már darabokra szedték a műanyag eszközt, így vélhetően nyeltek is belőle, ami akár halálos is lehet számukra – hívták fel a figyelmet.

Ázsiai vadkutyák kerültek veszélybe a budapesti állatkertben, miután műanyag kutyajátékot dobtak be a kifutóikba – számolt be róla kedden a Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a gondozók a reggeli vizit közben ismét egy kutyajáték – vélhetően frizbi – maradványait találták meg. „Az állatok már darabokra szedték a műanyag eszközt, így vélhetően nyeltek is belőle, ami akár halálos is lehet számukra!” – írták.

Az állatkert posztjában hangsúlyozta, hogy ezek a játékok háziállatoknak készülnek, „nem alkalmasak vadállatok szórakoztatására”. A nagytestű kutyáik még a külön számukra gyártott játékokat is játszi könnyedséggel darabokra tépik és pillanatok alatt lenyelik. A nagy mennyiségben lenyelt műanyag nem emészthető, „iszonyatos kínokat és végül az állat pusztulását okozhatja” – hívják fel a figyelmet. Hozzátették: