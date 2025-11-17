Esküvő az Üllői úti pályán

Az Üllői úton futballstadion épül, a játéktéren alapvetően futballmérkőzések lesznek. Ami nem zárja ki, hogy évente legfeljebb három-négy alkalommal koncerteket rendezzenek a stadionban. Más a helyzet a főépülettel. A második emeleten 1300 fős konferencia-központ nyílik, ahol évente 120-140 különböző eseményt rendeznek az esküvőtől a vállalati bulikig - tájékoztatta a Népszavát Szekeres Tamás, az FTC egykori hátvédje, mai fejlesztési igazgató.