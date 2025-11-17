Az FTC ír edzőjének féktelen ünneplése érthető. A meccs másnapján a zöld-fehérek szurkolói honlapja szavazást indított arról, hogy távoznia kell-e az MLSZ-elnök Csányi Sándornak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak. Az eddigi eredmények szerint igen.
Összesen 14 embert hallgattak ki gyanúsítottként és négyet még keres a rendőrség a Groupama Arénában történt verekedéssel összefüggésben - közölte a rendőrség.
A Ferencvárosi Torna Club (FTC) szerint előre megszervezett, tudatos támadás, bűncselekmény történt a szombati labdarúgó-mérkőzés szünetében, amire nem lehetett felkészülni.
A forduló rangadóját a Groupama Arénában rendezték meg a Ferencváros és a Debrecen között. A hazaiak megháláltak a közönség visszatérését. A fő képre kattintva galéria nyílik. FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM
A címvédő Ferencváros házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőr csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 25. fordulójának zárómérkőzésén.
Elfogytak az FTC-szurkolók számára fenntartott belépőjegyek a jövő szombati Újpest-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-döntőre.
Két-háromszáz szurkoló próbált bejutni a Groupama Arénába a Fradi-Újpest meccs után - írja az Origo.
A Ferencváros arra kéri szurkolóit, hogy a további büntetések elkerülése érdekében a csütörtöki, zárt kapus labdarúgó Európa Liga-selejtező idején ne mutassanak "semmilyen aktivitást" a Groupama Aréna 250 méteres körzetében.
Kicsit szomorú hangulatú mérkőzés lesz a 280. bécsi derbi, hiszen a vendégszurkolókat egy korábbi büntetés életbe lépése miatt kitiltották a vasárnapi, 16.30-kor kezdődő Austria-Rapid mérkőzésről, a Franz Horr stadionból.
A címvédő Ferencváros a szünetben még vezetett, végül azonban 2-1-re kikapott a vendég Diósgyőrtől a labdarúgó Ligakupa elődöntőjében zajló párharc első, szerdai mérkőzésén.
Az Üllői úton futballstadion épül, a játéktéren alapvetően futballmérkőzések lesznek. Ami nem zárja ki, hogy évente legfeljebb három-négy alkalommal koncerteket rendezzenek a stadionban. Más a helyzet a főépülettel. A második emeleten 1300 fős konferencia-központ nyílik, ahol évente 120-140 különböző eseményt rendeznek az esküvőtől a vállalati bulikig - tájékoztatta a Népszavát Szekeres Tamás, az FTC egykori hátvédje, mai fejlesztési igazgató.
Háborúban áll egymással Kubatov Gábor fideszes klubelnök, valamint a drukkerek jó részét képviselő szurkolói csoportok többsége. Utóbbiak azt sérelmezik, hogy a klubelnök nem védi meg a Fradi drukkereit az MLSZ fradistákat sújtó, "nemtelen boszorkányüldözésével" szemben, miközben Kubatov "fekete serege", a Fradi Security soraiban büntetett előéletű, sőt gyilkossággal vádolt személyek is találhatók. Vasárnap a Fradi ultrái tiltakozásul néma csendben ülték végig a számukra egyébként is kínos vereséggel zárult mérkőzést.