Robbie Kean volt egy dublini kocsmában énekelt örömében a magyar-ír vb-selejtező után

2025-11-17 17:13:00 CET

Az FTC ír edzőjének féktelen ünneplése érthető. A meccs másnapján a zöld-fehérek szurkolói honlapja szavazást indított arról, hogy távoznia kell-e az MLSZ-elnök Csányi Sándornak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak. Az eddigi eredmények szerint igen.

Robbie Keane énekelt egyet egy dublini kocsmában, miután Írország legyőzte Magyarországot – írja a Dublin Live nevű portál a Ferencvárosi TC ír edzőjéről, a nemzetközi futballvilágban is elismert, játékoskorában népszerű szakemberről. Sőt, kiemelték, Keane nem csupán dalolt, hanem maga vezette az ünnepséget egy helyi kocsmában, miután Írország figyelemre méltó győzelmet aratott Magyarország felett vasárnap. Troy Parrott, a Tottenham csatára ugyanis mesterhármast szerzett, így Írország 3-2-re legyőzte Magyarországot a világbajnoki selejtező mérkőzésen, amivel a csoportjukban megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet.

Írország gólrekorder játékosaként a Fradi-edző a Boys in Green, azaz az ír válogatott sztárját dicsőítette a „Csak egy Troy Parrott van” kezdetű szurkolói dallal, illetve a The Green Fields of France című számot is előadta, amikor csatlakozott a dublini Loose Change zenekarhoz a Gibney's Of Malahide színpadán. A magyar részről természetesen a labdarúgóvilág szereplői és a szurkolók tragédiaként élik meg a történteket, de eddig semmilyen negatív reakció nem érkezett a magyar bajnokcsapat mesterének érthető jókedvére.

Az Üllői129 nevű szurkolói honlap azonban feltette olvasóinak a vb-selejtezősorozat kudarcát jelentő vereség másnapján sokakat foglalkoztató kérdést, hogy távoznia kell-e a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökének, Csányi Sándornak, illetve Marco Rossi szövetségi kapitánynak. A szavazás felvezetéseként azt írták, hogy „szégyenletes lett a bukás, érezhetően megtört valami a válogatottnál”. – Szerintetek mennie kell-e az eddig több szép eredményt elért szövetségi kapitánynak, aki azonban az utóbbi időben több nagy hibát vétett még a kommunikációban is, és a szövetség elnökének, aki saját vállalásainak töredékét se tudta teljesíteni, összeveszett a szurkolókkal és azzal a klubbal, amely a válogatott bukása után a magyar foci egyetlen nemzetközileg sikeres szereplője? – kérdezték.

A szavazás állása délután fél ötkor:

Mennie kell-e Csányinak? Igen (87 százalék). Nem, dehogy (13 százalék).

Le kell-e mondania Marco Rossinak? Igen (65 százalék) Nem (35 százalék).

A Csakfoci nevű honlap is szavazást tartott Marco Rossi lehetséges távozásáról annak ellenére, hogy a szövetségi kapitány – aki a vasárnapi vereség után a jövőre gondolni sem tudott – szerződését májusban 2030 nyaráig hosszabbította meg az MLSZ. – A voksolók 58 százaléka számít arra, hogy rövidesen önszántából bejelenti, hogy lemond a kapitány posztról, míg 29 százalékuk szerint marad a helyén 2030-ig, a szerződésének megfelelően. A legkevesebb voks (13 százalék) arra érkezett, hogy az MLSZ felbontja a szövetségi kapitány szerződését.

A Nemzeti Sport még vasárnap este megszólaltatta Csányi Sándort, aki a korábbi rövid, sírós reakciója után azt nyilatkozta: „Nagyon bíztam a továbbjutásban, elsősorban azért, mert még a döntetlen is nekünk kedvező eredmény lett volna, jól is indult a mérkőzés. Ennél közelebb nagyon régóta álltunk, hiszen 28 éve nem jutottunk el a világbajnoki pótselejtezőkhöz.” Arra a felvetésre, hogy ezúttal is folytatódott a szurkolók tiltakozása, röviden így reagált az MLSZ elnöke: „Nem értem, hogy pontosan miért demonstráltak a szurkolók, de fontos lett volna ma a lelátó egysége. Talán, ha a kormány által is nagyon fontosnak tartott, sokat kritizált, de sikeres 5/1-es szabályt még korábban bevezettük volna, vagy még szigorúbb lenne, akkor mostanra eredményesebb lehetne a magyar válogatott. Reméljük, a szabálymódosítások és az akadémiák munkája révén sikerül jól szerepelnünk a soron következő Nemzetek Ligája-sorozatban és az Eb-selejtezőkön, mely után a következő világbajnokságra már nem jelent majd problémát kijutni.”

Hétfő délután a mérkőzést követően szintén szűkszavú csapatkapitány, Szoboszlai Dominik az Instagramon tett közzé néhány mondatot arról, hogy fáj neki, nekik, ami történt. – Fáj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket. Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre. Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is. Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött – üzenrte a szurkolóknak Szoboszlai Dominik.

Az MTI hétfőn azt gyűjtötte össze, hogy a magyar labdarúgó-válogatottra 2026-ban hat Nemzetek Ligája- és négy felkészülési mérkőzés vár. A nemzetközi szövetség (FIFA) naptára szerint jövő március végén, 23. és 31. között kezdődik az év, ekkor két felkészülési mérkőzést játszhat a válogatott, az ellenfelek még nem ismertek. A következő válogatott szünet június 1. és 9. között lesz, közvetlenül a 2026-os világbajnokságot megelőzően, itt két újabb felkészülési találkozóra van lehetősége a magyar együttesnek, az ellenfelek kiléte szintén ismeretlen. – A 2026-27-es Nemzetek Ligája-sorozat szeptemberben veszi kezdetét. A B dívizióban szeptember 23. és október 5. közötti időszakban négy, a második, november 11. és 16. közöttiben pedig két mérkőzés vár a csapatra.

A Nemzetek Ligája sorsolását február 12-én tartják. A magyar válogatott az egyes kalapból várja az ellenfeleit, így a második kalapból Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria vagy Ukrajna együttesét kaphatja, valamint a harmadikból Szlovéniát, Georgiát, a vasárnapi ellenfél Írországot és Romániát, míg a negyedik kvartettből Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország vagy Koszovó lehet a magyar válogatott riválisa. A csoportelsők automatikusan felkerülnek az A-divízióba, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-divízió harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok a C-divízió másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra már 2027. március 25 és 30. között kerül sor.