Merre csöröghet a rendőri mobil?

Alapvető jogokat és kötelezettségeket csak törvény korlátozhat - szögezi le az alapvető jogok biztosa, emlékeztetve arra, hogy a rendőrök magántulajdonú mobiltelefon használatát - sőt azt is, hogy mobiljaikat szolgálat közben egyáltalán maguknál tartsák - jelenleg egy belügyminiszteri rendelet és egy főkapitányi utasítás is tiltja. A tiltás értelmében a rendőrök számára csak a szolgálati rádiótelefon használata engedélyezett. A Független Rendőr Szakszervezet szerint a tiltás továbbra is ostobaság.