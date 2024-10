Még a jó levegő is harci gázzá alakulhat, ha műanyaggal vagy használt bútorral tüzelünk

A fűtési időszak beköszöntével évről évre egyre égetőbb gondokkal küszködnek Európa-szerte, így Magyarországon is azok, akik nem gázzal, villannyal, távfűtéssel ellátott otthonokban laknak. A régi nagyvárosi bérházakban, a külvárosok, kistelepülések, falvak családi házaiban még ma is gyakran a kályha adja a meleget. A lehetséges jövőről, és főként arról, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk a tűzre, melyek a halálos mérgeket a levegőbe juttató anyagok, amelyek elégetőjét akár naponta 300 ezer forintos bírsággal is fenyegetik, Szegő Judittal, a Levegő Munkacsoport szakértőjével beszélgettünk.