Visszatértem az M1-hez. Régen nem látott nézettség a közszolgálati csatornán, végre nem a streamingszolgáltatókat kell nézni – hallható mostanság, amióta „lelőtték” a régi hírszolgáltatási adást.
A rendező, forgatókönyvíró, producer, színész és dramaturg hetvenhét éves korában hunyt el.
Hónapok óta médiaszakemberből, tanácsadókból álló kommunikációs team fejleszti a szocialista Tóth Bertalan politikus képességeit - tudta meg szocialista körből lapunk. A frakcióvezető-helyettest stylist öltözteti és szakemberek csiszolják a szövegeit. Az ellenzéki politikus felépítésével forrásaink szerint nem az MSZP bízta meg a Gát György rendező, producer irányításával dolgozó csoportot, hanem vélhetően Puch László, a párt Baranya megyei elnöke, korábbi pártpénztárnoka.