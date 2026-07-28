Gát György építi a szocialista jelöltet

Hónapok óta médiaszakemberből, tanácsadókból álló kommunikációs team fejleszti a szocialista Tóth Bertalan politikus képességeit - tudta meg szocialista körből lapunk. A frakcióvezető-helyettest stylist öltözteti és szakemberek csiszolják a szövegeit. Az ellenzéki politikus felépítésével forrásaink szerint nem az MSZP bízta meg a Gát György rendező, producer irányításával dolgozó csoportot, hanem vélhetően Puch László, a párt Baranya megyei elnöke, korábbi pártpénztárnoka.