Háttérzene háborúhoz – Ijesztően radikalizálódik az izraeli populáris zene

Izraelben a zene a nemzeti identitás szerves része, a tradicionális zsidó népzenétől a legfrissebb nyugati trendeket importáló popslágerekig. Mint kulturális összetartó erő, a zene a mindenkori hatalom támogatását is élvezi a közös éneklések szervezésétől a részvételig az Eurovíziós Dalfesztiválon. A háborúban álló ország zenéjében is ijesztően radikalizálódik: a gázai konfliktus kitörése óta vezeti az izraeli slágerlistákat a Harbu Darbu című szám, amelyben k a „patkányok” (palesztinok) teljes megsemmisítésére, azaz népirtásra buzdítanak. Ahhoz is Jichák Hercog államfőnek kellett megszólalnia, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon indított dal valamivel enyhébb szövegét megváltoztassák.