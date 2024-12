- Karácsonykor sem hallgattak a fegyverek a világban

gázai harcok;orosz-ukrán háború;

2024-12-26 21:28:00 CET

Néhány óra alatt, csütörtökön délelőtt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint több mint hetven rakétát, köztük ballisztikus rakétákat, és mintegy száz drónt vetett be Vlagyimir Putyin hadereje. Szenteste is folyamatos orosz támadás alatt állt Ukrajna, az intenzív légicsapások nyomán országszerte több településen szünetelt a gáz és áramszolgáltatás, az ukrán lakosság egy része menedékhelyeken töltötte a karácsony estét. Ezt megelőzően, szerda délelőtt orosz stratégiai bombázók is felszálltak, ami Varsót is válaszra késztette – a lengyel légierő több vadászgépet is felküldött a lengyel légtér védelmére.

Bár Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemrég „békemissziója” részeként telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egy karácsonyi tűzszünetről és fogolycseréről, majd azt mondta, hogy javaslatát az ukrán fél utasította el, csütörtökön Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a szokatlanul heves orosz légicsapások után „üres fecsegésnek” nevezte a tűzszüneti javaslatokat”. Mint mondta, szerinte nincs értelme tűzszünetet kötni, mert azt csak arra használna fel Ukrajna, hogy megerősítse az állásait. Lavrov szerint „a fegyverszünet sehová sem vezet. Olyan végleges jogi megállapodásokra van szükségünk, amelyek rögzítik az Orosz Föderáció biztonságának és természetesen a szomszédaink jogos biztonsági igényeinek szavatolásához szükséges összes feltételt".

A heves orosz támadás vélhetően annak is köszönhető, hogy a háború kirobbantása után az ukrán ortodox egyház levált a moszkvai patriarhátusról, megalakította az autokefál ukrán ortodox egyházat és 2022 óta a karácsonyt is nem január 6-án, hanem a nyugati egyházakkal azonos időben ünnepelik.

Izraelben és Gázában a hanuka sem hozott ünnepi nyugalmat.

A Hamász tavaly október 7-i terrortámadása után indított gázai háború 447. napján az akkor elhurcolt 251 túsz közül 96-an még mindig Gázában raboskodnak, közülük legalább 34-en biztosan elhunytak, halálukat az izraeli hadsereg, az IDF megerősítette. A Hamász a tavaly november végi egyhetes tűzszünet során 105 civilt engedett szabadon, négy túszt pedig már korábban is elengedtek, nyolcat az IDF katonái élve mentettek ki, többeknek viszont csak a holttestét találták meg. Az ünnepek előtt a katari, egyiptomi és amerikai közvetítéssel zajló túsz- és tűzszüneti tárgylások kapcsán minden fél optimistán nyilatkozott, ennek ellenére az egyeztetések ismét eredmény nélkül megszakadtak. Izrael a palesztin terrorcsoportot tartja felelősnek, amely újfent nem tudott garanciát adni arra, hogy az elhurcolt túszokat át tudja adni, a Hamász pedig az izraeli kormány rugalmatlanságát tartja a kudarc okának. Isaac Herczog izraeli elnök, aki rendre kompromisszumot sürget, az ünnep alkalmával is felszólította Benjamin Netanjahu kormányát, hogy minden lehetséges eszközt vessenek be egy tűzszüneti és fogolycsere megállapodás érdekében. Előrelépés azonban nem történt, a tegnapi izraeli légicsapásokban a gázai hatóságok szerint legalább 38 személy vesztette életét. A gázai hatóságok szerint az izraeli támadásoknak eddig 45399 palesztin áldozata volt.