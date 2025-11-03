Januártól az áramot is az állam szolgáltatja

A gázpiac után az árampiacon is megjelenik az Első Nemzeti Közműszolgáltató (ENKSZ)Zrt, ugyanis a kormány és az RWE májusban aláírt szándéknyilatkozata alapján a közműszolgáltató 2016 januárjában átveszi az Elmű-Émász egyetemes szolgáltatási üzletágát. Az ENKSZ tárgyal egy másik, a lakossági áramszolgáltatásban részt vevő cég átvételéről is - jelentette be Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára szerdai sajtótájékoztatóján.