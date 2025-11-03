A lap iparági forrásai szerint az elkövetők politikai védelmet élvezhettek.
Horvát gázpiaci tenderen nyert az energetikai informatikai rendszereket tervező és üzemeltető IP Systems Kft., a magyar cég a HEP Group nemzeti energiaszolgáltatónak szállít informatikai megoldást, amely a teljes gázkereskedelmi tevékenységet támogatja, magában foglalva a kapacitásoptimalizálást és fogyasztási előrejelzést is - közölte a társaság kedden.
A gázpiac után az árampiacon is megjelenik az Első Nemzeti Közműszolgáltató (ENKSZ)Zrt, ugyanis a kormány és az RWE májusban aláírt szándéknyilatkozata alapján a közműszolgáltató 2016 januárjában átveszi az Elmű-Émász egyetemes szolgáltatási üzletágát. Az ENKSZ tárgyal egy másik, a lakossági áramszolgáltatásban részt vevő cég átvételéről is - jelentette be Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára szerdai sajtótájékoztatóján.
A GDF Suez Energia Holding Hungary Zrt. július 1-jével megszünteti szabadpiaci földgáz-kereskedelmi tevékenységét Magyarországon, a cég megállapodott a MET Magyarország Zrt.-vel ennek a portfóliónak átvételéről – tudatta a két társaság. A GDF csoport Magyarországon a továbbra is kiszolgálja a lakossági, egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfeleit, illetve az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-n keresztül 6 megyében földgázelosztóként folytatja tevékenységét.
Az Európai Bizottság vizsgálatot indít a horvátországi földgáz nagykereskedelem szerkezetét átalakító rendelkezések piaci hatásai miatt - értesült az ICIS (Independent Chemical Information Service), a világ legnagyobb olajvegyipari piaci adat- és információszolgáltató vállalata.