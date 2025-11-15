Politikai generációváltás Olaszországban

A 39 éves Matteo Renzi miniszterelnöki kinevezésével kezdődött és a 89 éves államfő Giorgio Napolitano távozásának bejelentésével ér véget a 2014-es év Olaszországban, amely a váltás esztendejének számított mind a politikában, mind a társadalmi feszültségtől kísért gazdasági döntésekben is.