- Generációváltás a Trafó élén

Trafó;független színház;generációváltás;

2025-01-10 14:16:00 CET

Történelmi pillanatnak, szeánsznak, revünek, híradásnak, ceremóniának és egy kiváló bulinak is részesei lehettek szerda este a Trafó Kortárs Művészetek Házában megjelentek. A Liliom utcai befogadó intézményből egyszerre távozott az alapító, Szabó György és az ügyvezető igazgató, Barda Beáta. Helyüket Erdődi Katalin és Böröcz Judit vette át a Trafó-hívektől vibráló Forróváltás estjén. Egy búcsúrevü keretében több mint negyven alkotó tisztelgett a távozó vezetők munkássága előtt. Válogatott produkciók, meghatározó társulatok emblematikus előadásainak miniatűrjei, de az InThisTogether szellemiségében, a nézők is felléptek az újonnan Szabó György nevére keresztelt terem nagyszínpadán.

Barda Beáta sok sok köszönettel, Szabó György pedig a számára legfontosabb tanítók emlékét felidézve köszönt el attól a Trafótól, mely 1998-as megalapítása óta a művészeti kísérletezés, az újítás és a nemzetközi kapcsolatépítés helyszínévé vált. Szabó akkori nyitóbeszédében megfogalmazott vízióját – miszerint „a Trafónak olyan intézménynek kell lennie, mint egy Főnix-madár, ami ismételten újra és újra születik, szárnyal” – most Erdődi Katalin idézte fel, aki független kurátorként és dramaturgként, mintegy húsz év szakmai tapasztalattal érkezik a vezetői pozícióba.

Célkitűzéseinek egyik központi eleme a művészeti területek közötti párbeszéd erősítése, a társadalmi nyilvánosság fórumának megteremtése. A tervek szerint az előadó-művészet, a vizuális művészetek és a zene minden eddiginél szorosabban fonódnak majd össze kezei alatt. A nemzetközi kapcsolatok terén is új dinamikákra lehet számítani: a nyugat-európai együttműködések mellett kitekint kelet-közép, dél-kelet és a posztszovjet térségek felé is. Ennek első kézzelfogható eredménye már az esti formabontó performatív híradóban is megjelent: a Trafó a prágai Studio Alta művészeti központtal közösen elnyerte a párizsi székhelyű Art Explora Európa-díj egyik fődíját, így egy 50 ezer eurós támogatásból innovatív kezdeményezés, a „Performance Busz” valósulhat meg. Emellett Erdődi a társadalmi felelősségvállalásra is kiemelt figyelmet fordít, így az együttműködés és az aktív szolidaritás jegyében a Trafó több kezdeményezést is elindít. Ezek közé tartozik a Független Színház Magyarországgal közösen kiírandó pályázat, amely fiatal roma színházi alkotóknak nyújt lehetőséget új produkciók létrehozására, vagy a Független Előadó-művészeti Alap létrehozása is. A szervezeti struktúra is megújul: létrejön egy művészeti tanács az aktuálisan a Trafóval együtt dolgozó művészek részvételével, valamint a drámapedagógiai program felfrissítésének keretében a fiatalok egy általuk kitalált és megszervezett fesztiválon dolgozhatnak majd.

A váltás nem könnyű időszakban történik. Ahogy Szabó György egy korábbi interjúban fogalmazott: 2010 óta büntetik a független színházi területet: pénzügyileg kiszárították, rákényszerítették, hogy „politizáljon”, azaz kritikát mondjon korunkról. Az energiaválság, a Covid utáni időszak és a független társulatok folyamatos pénzügyi nehézségei is kihívást jelentenek. Ám Karácsony Gergely az eseményen megerősítette Budapest elkötelezettségét a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában működő intézmény mellett.