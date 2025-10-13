Nem lesz vadászkastély-mutyi - Megvezették a szocialistákat?

Visszavonta az MSZP három képviselője a támogatását attól a törvényjavaslattól, amely ingyen az Országos Magyar Vadászkamarának adná a hatvani Grassalkovich-kastélyt - erősítette meg a párt a Népszava információját. Mint lapunk megírta, a szocialisták támogatását nem egy ilyen elképzeléshez, hanem ahhoz kérték, hogy az épületben működő vadászati múzeumot a szakmai kamara tartsa fenn. Ezt - amennyiben az ingatlan továbbra is a magyar állam tulajdonában marad - az MSZP képviselői továbbra is támogatnák.