2025-10-13 09:35:00 CEST

40 milliárd forintból újíttatja fel a gödöllői Grassalkovich-kastélyt az Orbán-kormány az OTP-vel közösen

Ezt Lázár János, Csányi Sándor és Orbán Viktor jelentette be hétfőn Gödöllön. A kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a kastély átfogó felújítására.