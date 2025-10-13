40 milliárd forintból újíttatja fel a gödöllői Grassalkovich-kastélyt az Orbán-kormány az OTP-vel közösen

A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására – jelentette be az építési és közlekedési miniszter hétfőn a helyszínen.
Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.
Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, a felújítás során megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt hatezer négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház.
Orbán Viktor is részt vett az eseményen, ezt reggeli posztjában jelezte is a miniszterelnök. „Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban” – írta.