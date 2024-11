A "testvérek" követni fogják - Sorra gratulálnak Orbánnak

Egymás után kapja a külföldi vállveregetéseket Orbán Viktor a választási siker után. A szerb államfő bölcsességét dicséri, az olasz szélsőjobboldaliak követendő példának nevezik, a lengyel kormányfő is sok sikert kíván, a cseh ügyvezető miniszterelnök pedig reméli az együttműködést. Német jobboldaliak szerint "igazán fényes" volt a győzelem, Le Pen is örül, és az osztrák kancellár is meg van elégedve. Netanjahu pedig értékeli, hogy a kormány nem tűri az antiszemitizmust, és meghívta Orbánt Izraelbe.