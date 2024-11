- Sorra gratulálnak a világ vezetői Donald Trumpnak: Volodimir Zelenszkij várja a következő személyes találkozót, Benjámin Netanjahu a történelem legnagyobb visszatéréséről ír

Szerda délelőtt, azt követően, hogy Donald Trump megtartotta győzelmi beszédét, elkezdtek érkezni az első gratulációk a republikánus jelöltnek, akit minden jel szerint megválasztottak az Egyesült Államok 47. elnökének.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en gratulált Donald Trump „lenyűgöző” választási győzelméhez, majd felidézte „kiváló” szeptemberi találkozójukat, melynek során szavai szerint részletesen megvitatták az ukrán-amerikai stratégiai partnerség ügyét, valamint a Győzelmi Tervet és az Ukrajna elleni orosz agresszió leállításának módjait. „Nagyra értékelem Trump elnök elkötelezettségét a »béke az erőn keresztül« megközelítés mellett a globális ügyekben. Pontosan ez az az elv, amely közelebb hozhatja az igazságos békét Ukrajnában. Bízom benne, hogy közösen megvalósítjuk ezt” – jelentette ki. Az ukrán elnök hozzátette, abban ugyancsak bízik, hogy az Egyesült Államokban folytatódik az erős kétpárti támogatás Ukrajna ügyében.

– írta Zelenszkij. Bejegyzését azzal zárta, várja, hogy személyesen is gratulálhasson Trumpnak, valamint megvitassák az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti stratégiai partnerség megerősítésének módjait.

