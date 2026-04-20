Aranyozott mesterek: aukciók sikere keretezi a munkájukat

Csontváry, Rippl-Rónai, Vaszary és Gulácsy olykor több száz milliót érő festményeit egyszeri halandó ritkán veheti kézbe, még kisebb eséllyel szerelheti szét. Képkeretezők között sincs sok, akinek lehetősége nyílik rá. A debreceni Péter Gábor és fia, Richárd értékes műtárgyak keretezésével foglalkozik. Több évtizedes tapasztalattal bírnak az aranyozásban, amihez 23 karátos valódi aranyat, fehéraranyat vagy ezüstöt használnak. Saját képkereteket terveznek XVIII.-XX. századi minták alapján, képzőművészek és restaurátorok dolgoznak a kezük alá. Műhelytitkokba engedtek betekintést.