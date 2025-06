Utazóknak! Lezárják a gyorsforgalmi út egy szakaszát

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre tartóknak is fontos információ, hogy ma este 10 órától vasárnap 18 óráig lezárják a ferihegyi gyorsforgalmi út egy szakaszát, megváltozik több, a kőbánya-kispesti buszvégállomásról induló járat útvonala és a 3-as metró menetrendje is. A Budapest Airport közben jelezte: idén is várja a gyakornokokat.