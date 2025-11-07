Bombariadóval búcsúzott a Nyugati

A rendőrség ideiglenesen lezárta tegnap délután a Nyugati pályaudvar csarnokát a vonat- és utasforgalom elől, mert egy gyanús csomagot találtak - közölte a Mávinform. A tűzszerészeti vizsgálat ideje alatt utasok nem tartózkodhattak a csarnokban, ezért a vonatok a külső vágányokról indultak és oda is érkeztek. A szegedi Intercityről az utasokat leszállították, az a vonat csak a vizsgálat befejezése után indulhatott el.