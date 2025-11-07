A küldeményben politikai propagandát is találtak.
A Népszava információi szerint egy utasnál talált "rendhagyó poggyász" miatt kiürítették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A terminálját.
Nem terrortámadás, hanem egy nagyszabású zsarolás része lehet a németországi Potsdamban pénteken talált gyanús, robbanószerkezetnek gondolt csomag ügye a nyomozás első megállapításai szerint - jelentették be vasárnap a helyi hatóságok.
Szerda délelőtt egy gazdátlan csomagot találtak a londoni üzleti negyedben lévő Liverpool Streeten, melyet ezért a kiérkező rendőrök kiürítettek - írta korábban az Euronews. Később közölték, hogy nincs ok a pánikra, és vissza lehet térni, a csomagban nem volt robbanószerkezet.
Gyanús csomag miatt lezárták a washingtoni Fehér Házat és környékét kedden.
Magára hagyott táskát találtak a Teréz körúton. Rengeteg rendőrautó volt az Oktogonnál, mentők és kutyás rendőrök is kimentek a helyszínre.
Megnyitották a fővárosban a Hungária körutat, amelyet korábban mindkét irányban lezártak a Hős utcánál egy gyanús csomag miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Mindkét irányban lezárták a Hungária körutat a Hős utcánál a fővárosban csütörtök délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata arról tájékoztatta az MTI-t, hogy gyanús csomagot találtak.
Megnyitották a fővárosban a Margit hidat, amelyet korábban lezártak egy gyanús csomag miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán.
Gyanús csomagot találtak a Déli pályaudvarnál lévő rendőr-kapitányságnál - számolt be a hirtv.hu egyik olvasója. A területet lezárták, sok rendőr van a helyszínen. A metrót kerülőúttal lehet megközelíteni.
Egy elhagyott csomagot semmisítettek meg a kosárlabdatornának otthont adó 1-es Karióka Arénában a Nigéria-Spanyolország férfi mérkőzés előtt.
Rendőrségi vizsgálat miatt szünetelt a budapesti Keleti pályaudvar utas- és vonatforgalma; a pályaudvart lezárták - tájékoztatott a Mávinform sajtóügyeletese. Az intézkedést egy magára hagyott csomag miatt rendelték el. Mint a vizsgálat kiderítette: a csomagban nem volt bomba.
Tűzszerészek átvizsgáltak egy gyanús teherautót, és ennek során felrobbantottak egy csomagot pénteken a dél-franciaországi Nizzában, ahol a csütörtöki terrortámadás történt - közölte a Nice-Matin című helyi lap.
A rendőrség ideiglenesen lezárta tegnap délután a Nyugati pályaudvar csarnokát a vonat- és utasforgalom elől, mert egy gyanús csomagot találtak - közölte a Mávinform. A tűzszerészeti vizsgálat ideje alatt utasok nem tartózkodhattak a csarnokban, ezért a vonatok a külső vágányokról indultak és oda is érkeztek. A szegedi Intercityről az utasokat leszállították, az a vonat csak a vizsgálat befejezése után indulhatott el.
A rendőrség ideiglenesen lezárta a budapesti Nyugati pályaudvar csarnokát a vonat- és utasforgalom elől, mert egy gyanús csomagot találtak - tudatta az MTI. A zárlatot már feloldották a csomagot a tűzszerészek nem találták veszélyesnek, de az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt eljárás indul.
Először egy elhagyott, gyanús csomag, majd a tűzjelző megszólalása miatt kellett kiüríteni a Liszt Ferenc repülőtér utasforgalmi csarnokát szombaton délelőtt - írta a HavariaPress.
Szakemberek vizsgálják azt a csomagot, amelyet a IX. kerületi Soroksári úton találtak.