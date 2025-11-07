Többen rosszul lettek, miután felbontottak egy fehér port tartalmazó csomagot egy amerikai katonai bázison

Egyesült Államok;katonai bázis;gyanús csomag;

2025-11-07 13:05:00 CET

A küldeményben politikai propagandát is találtak.

Gyanús csomagot szállítottak ki csütörtökön egy marylandi amerikai katonai bázisra, a küldemény miatt többen rosszul lettek és kórházba kerültek – tudta meg a CNN.

A lap szerint az amerikai főváros közelében található Joint Base Andrews katonai bázis közölte, hogy egy épületet kiürítettek, miután egy személy „gyanús csomagot nyitott fel”. Elővigyázatosságból biztonsági kordont húztak az érintett terület köré. A helyszínen végül nem észleltek közvetlen veszélyt, és az ügyet átadták a Különleges Nyomozó Irodának.

Két, a nyomozást ismerő forrás a CNN-nek arról számolt be, hogy

több embert is Malcolm Grove orvosi központba szállítottak, miután felbontották a csomagot, mely ismeretlen fehér port tartalmazott.

Az elsődleges tesztek során ugyanakkor nem mutattak ki veszélyes anyagot, jelenleg további vizsgálatok folynak. Azt nem tudni, hogy a csomag közelében tartózkodók milyen tüneteket észleltek, és milyen mértékben betegedtek meg.

A helyiség, ahol felbontották a csomagot továbbra is zárva van. A CNN szerint a nyomozók politikai propagandát is találtak a csomagban, ezt ugyancsak vizsgálják.